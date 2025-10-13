Sénégal: Le groupe Daande Léñol célèbre ses 40 ans à Dakar

Dakar — Le chanteur et compositeur Baaba Maal, leader du groupe Daande Léñol ("la voix du peuple", en pular), a célébré dans la nuit de samedi à dimanche les quarante ans de son orchestre lors d'un spectacle musical au Grand Théâtre national de Dakar, devant un public nombreux et enthousiaste.

Le concert s'est ouvert avec la prestation d'un groupe de jeunes artistes maliens repérés au Festival de Kayes. Leurs voix harmonieuses et les sonorités mandingues, exécutées avec une grande maîtrise, ont conquis d'emblée l'assistance.

Par la suite, l'artiste guinéen Sékouba Bambino a enflammé la scène avant de partager un duo très apprécié avec Baaba Maal.

Le moment fort de la soirée a été l'entrée sur scène du chanteur Youssou Ndour, qui a interprété avec Baaba Maal le morceau Bayo. Les deux artistes ont mêlé les rythmes ndawrabine et pular, dans une atmosphère de communion totale avec le public, resté debout tout au long de cette séquence.

Des artistes de la nouvelle génération, à l'image de Demba Guissé et Kane Diallo, fils du regretté membre fondateur de Daande Léñol, Mbassou Niang, se sont également produits sur scène. Le chanteur Abou Diouba Deh et la choriste Mamy Cissokho ont, quant à eux, gratifié l'assistance de leurs voix puissantes lors de la coupure du gâteau.

Le leader du Daande Léñol a profité de l'occasion pour rendre hommage aux membres fondateurs disparus du groupe, notamment Mbassou Niang et Mansour Seck, dont les images ont été projetées sur un écran durant la soirée.

Pendant près de trois heures, l'artiste a revisité ses plus grands succès musicaux dans une mise en scène sobre et rythmée, ponctuée d'effets de lumière et de ses pas de danse caractéristiques.

"Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour célébrer ces musiciens qui, depuis le début, ont compris qu'accompagner Baaba Maal est aussi une opportunité de sillonner le monde et de porter la voix du peuple à travers des projets de développement", a-t-il déclaré.

"Nous sommes partis de rien. Cet anniversaire est un voyage musical placé sous le signe de l'intégration africaine et de la diversité culturelle", a assuré le chanteur.