Sénégal: Les migrants de retour discutent des enjeux et défis de la migration

12 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop, correspondant

La Fondation Rosa Luxembourg a organisé un débat à Mbacké sur les enjeux et défis liés à la migration, samedi dernier, avec des migrants de retour de la région de Diourbel. L'objectif était de recueillir leurs avis sur le document « Réflexions contributives : quelle politique migratoire pour le Sénégal ? ».

Selon Serigne Modou Gueye, représentant de la fondation, la politique migratoire mise en place par le Sénégal il y a deux ans ne prenait pas suffisamment en compte les droits des migrants. C'est pourquoi la fondation a décidé de rectifier le tir en descendant sur le terrain pour discuter avec les migrants et comprendre leurs préoccupations.

Les contributions des migrants ont été compilées et soumises à un comité scientifique qui a produit le document « Réflexions contributives : quelle politique migratoire pour le Sénégal ? ». Ce document présente, selon lui, une réflexion approfondie et des recommandations pour une politique migratoire adaptée aux besoins du pays.

Les migrants de retour ont partagé leurs points de vue sur les dimensions sociales et économiques de la migration, soulignant les opportunités que la migration pourrait offrir en termes de développement socio-économique si les autorités prenaient des mesures appropriées pour les soutenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réintégration des migrants de retour a été au centre des discussions, avec des migrants qui ont souligné la nécessité d'un accompagnement approprié pour mettre en oeuvre leurs projets et idées. Selon Serigne Modou Guèye, les autorités pourraient jouer un rôle clé en leur offrant cet appui, permettant ainsi aux migrants de contribuer efficacement au développement socio-économique du Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.