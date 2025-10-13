Sénégal: Les migrants de retour discutent des enjeux et défis de la migration

La Fondation Rosa Luxembourg a organisé un débat à Mbacké sur les enjeux et défis liés à la migration, samedi dernier, avec des migrants de retour de la région de Diourbel. L'objectif était de recueillir leurs avis sur le document « Réflexions contributives : quelle politique migratoire pour le Sénégal ? ».

Selon Serigne Modou Gueye, représentant de la fondation, la politique migratoire mise en place par le Sénégal il y a deux ans ne prenait pas suffisamment en compte les droits des migrants. C'est pourquoi la fondation a décidé de rectifier le tir en descendant sur le terrain pour discuter avec les migrants et comprendre leurs préoccupations.

Les contributions des migrants ont été compilées et soumises à un comité scientifique qui a produit le document « Réflexions contributives : quelle politique migratoire pour le Sénégal ? ». Ce document présente, selon lui, une réflexion approfondie et des recommandations pour une politique migratoire adaptée aux besoins du pays.

Les migrants de retour ont partagé leurs points de vue sur les dimensions sociales et économiques de la migration, soulignant les opportunités que la migration pourrait offrir en termes de développement socio-économique si les autorités prenaient des mesures appropriées pour les soutenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réintégration des migrants de retour a été au centre des discussions, avec des migrants qui ont souligné la nécessité d'un accompagnement approprié pour mettre en oeuvre leurs projets et idées. Selon Serigne Modou Guèye, les autorités pourraient jouer un rôle clé en leur offrant cet appui, permettant ainsi aux migrants de contribuer efficacement au développement socio-économique du Sénégal.