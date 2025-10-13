Sénégal: L'ASC Deggo sacrée championne de la zone Q de Thiamène

La zone Q de Thiamène, relevant de l'Odcav de Louga, a vécu ce samedi une belle finale disputée dans une ambiance sportive et empreinte de fair-play.

Au terme de 90 minutes d'un jeu intense et techniquement relevé, l'ASC Deggo s'est imposée sur le score d'un but à zéro face à l'ASC Diamono.

Placée sous le parrainage de Moustapha Lô, responsable politique du parti Pastef, la cérémonie a également permis à la zone -dirigée par Madické Ndour-, de distinguer ses partenaires et collaborateurs.

« Le sport est une véritable école où l'on apprend la rigueur, la patience et la discipline », a déclaré M. Lô, saluant au passage le travail d'encadrement réalisé par les dirigeants des deux clubs.

Ancien joueur de l'ASC Diamono, le parrain a souligné les progrès notables sur les plans sportif et organisationnel.

« Mobilisez-vous et restez unis pour l'intérêt de Thiamène », a-t-il enfin lancé.

A noter qu'au-delà des deux formations finalistes, toutes les équipes participantes ont reçu, chacune, des lots d'équipements sportifs, tandis que le meilleur joueur et le meilleur gardien du tournoi ont été distingués.

Pour rappel, la finale de la Coupe municipale opposera, ce mardi 14 octobre, l'ASC Guelwaar de Maimouna à l'ASC Léona.