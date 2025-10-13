Togo: 'Une opportunité pour construire une vision commune de la sécurité en Afrique'

Simon Seroussi, le nouvel ambassadeur d'Israël au Togo, a pris part ce week-end à la deuxième édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité (LPSF), exprimant son admiration pour l'initiative togolaise et son espoir de voir les relations israélo-togolaises se renforcer sur les fronts sécuritaire, économique et technologique.

Présent à Lomé depuis quelques jours, le diplomate israélien n'a pas manqué de souligner l'importance de ce forum qu'il qualifie de « plateforme opportune » dans un contexte régional marqué par des menaces sécuritaires complexes et des mutations géopolitiques rapides.

« Je suis très heureux de voir que le Togo est aux premières loges de ces efforts », a confié Simon Seroussi à Republicoftogo.com, saluant l'influence diplomatique croissante du pays et « le leadership du président du Conseil, Faure Gnassingbé ».

Selon lui, le Forum de Lomé s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour penser la stabilité du continent à partir de solutions africaines, portées par des États qui assument pleinement leur souveraineté stratégique.

Une Afrique stable, condition d'un partenariat renforcé

Pour M. Seroussi, cette rencontre internationale est bien plus qu'un événement protocolaire : c'est une opportunité pour construire une vision commune de la sécurité en Afrique et pour approfondir les liens de coopération.

« Le LPSF démontre la crédibilité du Togo sur la scène internationale. Il permet de réfléchir aux stratégies nécessaires pour contrer l'instabilité et soutenir un développement harmonieux », a-t-il souligné.

Le diplomate a également insisté sur le rôle que peut jouer Israël aux côtés du Togo dans la recherche de solutions concrètes, notamment face aux défis du terrorisme.

Au-delà de la sécurité, Simon Seroussi s'est dit déterminé à faire progresser les relations bilatérales dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, la santé, la formation, le commerce ou encore les technologies de pointe.

« Israël est fier d'être un ami du Togo. À travers mon action, je souhaite consolider un partenariat de confiance et d'innovation », a-t-il affirmé, se disant « enthousiaste » à l'idée de démarrer sa mission.

Installé à Abidjan, l'ambassadeur couvre plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Son passage à Lomé marque clairement une volonté d'ancrer davantage la coopération avec un pays partenaire historique, qui a toujours défendu une position équilibrée sur la scène internationale.

Enfin, M. Seroussi a adressé ses voeux de réussite au nouveau gouvernement récemment formé, soulignant « la stabilité politique » comme levier majeur du développement durable. Il a réaffirmé l'engagement d'Israël à accompagner le Togo dans ses priorités nationales, en particulier en matière de résilience, de modernisation agricole et d'inclusion technologique.