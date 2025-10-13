Cote d'Ivoire: Présidentielle au pays - En meeting, Jean-Louis Billon appelle «les anciens à laisser la place»

C'est parti pour la course à la présidence en Côte d'Ivoire. Depuis le 10 octobre 2025, la campagne électorale est officiellement ouverte. Le 25 octobre, les Ivoiriens vont choisir leur prochain chef de l'État parmi cinq candidats en lice. Quatorze jours pour convaincre plus de 8,7 millions d'électeurs. Le candidat indépendant Jean-Louis Billon, ancien cadre du PDCI, a entamé sa campagne à Abidjan par une caravane dans les rues de Koumassi, puis un meeting à Marcory.

Ambiance festive au stade Konan Raphaël de Marcory, dans la capitale économique de Côte d'Ivoire : musique, danse et cris de joie. C'est dans cette atmosphère que Jean-Louis Billon fait son entrée, acclamé par plusieurs centaines de partisans venus assister au coup d'envoi de sa campagne présidentielle. Parmi eux, de nombreux jeunes, comme Ismaël, diplômé sans emploi, qui place beaucoup d'espoir dans cet homme d'affaires de 60 ans : « J'attends que Monsieur Jean-Louis Billon réduise le taux de chômage. Actuellement là, nous ne travaillons pas. Il est chef d'entreprise, donc je peux croire qu'il connaît nos différents besoins. »

« S'il est président, c'est la Côte d'Ivoire qui est sauvée »

Pour Jean-Louis Billon, l'enjeu est de rallier une partie de la base du PDCI, son parti d'origine. Depuis le rejet de la candidature de Tidjane Thiam, la formation politique n'a pas encore donné de consigne de vote. Mais certains militants n'ont pas attendu : « L'heure n'est pas encore tard. Soutenons la candidature de Jean-Louis Billon. S'il est président, c'est le PDCI qui gagne toujours et c'est la Côte d'Ivoire qui est sauvée. »

Face à son auditoire, Jean-Louis Billon appelle à un changement de génération. Il promet une Côte d'Ivoire réconciliée, plus juste et prospère, avec des emplois pour les jeunes : « Il faut que les anciens laissent la place. C'est à vous de faire votre choix, de décider qui vous voulez. Ceux qui vous disent de boycotter, n'écoutez pas ! Au contraire, sortez voter massivement, et on obtiendra le changement. »

Jean-Louis Billon espère franchir la première étape du scrutin et affronter selon lui au second tour, le président sortant Alassane Ouattara.