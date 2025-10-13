Sénégal: Randonnée solidaire - Les femmes du Soleil marchent contre les cancers féminins

L'Amicale des femmes du quotidien Le Soleil a organisé, dimanche 12 octobre 2025, une randonnée pédestre sur le thème « Pas à pas, marchons ensemble contre les cancers féminins », dans l'esprit d'Octobre Rose. L'initiative a mobilisé institutions publiques, entreprises et clubs de marche pour sensibiliser à la prévention des cancers féminins à travers le sport.

Le Directeur général du Soleil, Lamine Niang, a salué « cette belle initiative qui fait avancer la bataille de la sensibilisation ». Il a insisté sur la proximité des messages : « En marchant en groupe, les populations s'interrogent sur l'objet et, en répondant, le message passe. Il faut gagner la bataille de la sensibilisation. C'est pourquoi il est important de parler aux populations dans les langues qu'elles maîtrisent. »

Le Directeur général du CETUD, Gora Sarr, a rappelé le lien entre mobilité et santé : « Nous gérons la mobilité, et la mobilité est liée à la santé. Marcher, c'est déjà prévenir certaines maladies. » Il a assuré l'appui de son institution : « Nous accompagnons cette initiative qui prône à la fois la santé et la solidarité. »

Représentant la ministre des Sports, le Directeur des sports a souligné la pertinence du format : « Le fait que la sensibilisation passe par le sport est très pertinent. Le sport n'est pas seulement un moyen de communication, c'est aussi un moyen de prévention. » Il a également remercié les initiatrices pour « une activité qui renforce la cohésion sociale tout en prévenant la maladie ».

Le Directeur général du CICES, Justin Corréa, coordonnateur de Pastef Hann Bel-Air, a exprimé un message de solidarité : « Nous manifestons notre solidarité envers nos mères et nos soeurs touchées par la maladie. Le sport fait partie des meilleurs moyens de prévention. » Il a remercié « l'Amicale des femmes du Soleil pour cette belle randonnée » et salué « tous les participants ».

La marche a réuni plusieurs clubs, notamment ceux des HLM et de Kounoune, ainsi que des représentantes des amicales des femmes de SEN Eau, de l'ONAS, de la RTS, de l'APS et de la SONES. Une mobilisation conviviale et engagée qui rappelle qu'à petits pas, on peut faire grandir une grande cause.