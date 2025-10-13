Afrique: Mondial 2026 (Q) - La CAF dévoile le format du tournoi de barrage africain

La Confédération africaine de football (CAF) a apporté des précisions sur le système de qualification des sélections africaines pour la Coupe du Monde 2026, notamment concernant le tournoi de barrage réservé aux quatre meilleurs deuxièmes des éliminatoires.

Dans une note adressée aux associations membres, datée du 9 octobre 2025, la CAF rappelle que les 54 associations africaines ont été réparties en neuf groupes de six équipes. Le premier de chaque groupe obtiendra directement son ticket pour le Mondial 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront quant à eux un tournoi de barrage continental centralisé. Ce mini-tournoi permettra de désigner l'équipe africaine qui participera ensuite au tournoi intercontinental de barrage organisé par la FIFA.

Pour déterminer ces quatre meilleurs deuxièmes, la CAF précise que les résultats obtenus face à l'équipe classée dernière de chaque groupe ne seront pas pris en compte dans le classement comparatif. Les critères de sélection resteront ceux établis par le règlement de la Coupe du Monde 2026 (article 11.5).

Le tournoi de barrage se disputera sous la forme d'un dernier carré réunissant les quatre meilleurs deuxièmes des éliminatoires africains, avec trois rencontres au programme : deux demi-finales et une finale.

En demi-finale, l'équipe classée première parmi les meilleurs deuxièmes affrontera la quatrième, tandis que la deuxième rencontrera la troisième. Les vainqueurs de ces deux rencontres se retrouveront ensuite en finale, pour un ultime duel décisif.

L'équipe victorieuse de cette finale obtiendra le droit de représenter l'Afrique lors des barrages intercontinentaux de la FIFA, dernière étape avant une possible qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Actuellement, en Afrique, les quatre meilleurs deuxièmes selon le nouveau format, établi après le retrait de l'Érythrée des éliminatoires, sont : le Gabon (16 points), le Cameroun (14 points), la RDC (13 points) et Madagascar (13 points). Toutefois, la situation reste évolutive, car tout peut encore changer lors de la dernière journée des éliminatoires, qui débutera ce lundi 13 octobre 2025.