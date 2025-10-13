Sénégal: Décès de Léopold Abba Diatta, maire de Diembering

Oussouye- Il était un maire proche de sa population. « Léopold faisait des actes sociaux dans la plus grande discrétion », témoigne un de ses proches en annonçant la mauvaise nouvelle. Il est mort dans la nuit du samedi 11 à dimanche 12 octobre chez lui à Cabrousse dans le département d'Oussouye.

Pourtant, l'édile n'était pas malade. Aucun signe ne montrait non plus qu'il était mal en point d'après un de ses amis proches. D'ailleurs, ce dimanche, il avait prévu de prendre le petit-déjeuner chez un de ces collaborateurs, mais hélas, s'en désole un autre proche.

Cadre à la caisse de dépôt et de consignation, Léopold Abba Diatta s'était engagé dans la politique sous la bannière de l'alliance pour la république (APR). Lors des élections territoriales de 2022, il exprime son désir de candidater pour la commune de Dimbéring. Mais la direction de son parti a préféré maintenir le maire sortant de l'époque, Tombon Gueye en soutenant sa candidature.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Déterminé à concourir, le suffrage de population de cette partie du Kassa, Léopold Abba, va participer à cette échéance dans les rangs de UCS Mbollo d' Abdoulaye Baldé, ancien maire de Ziguinchor. Son entêtement sera payant. Il remporte les élections devant le maire sortant, Tombon Gueye (BBY) et Edouard Kotymagne Diatta candidat du (Pastef) devenant ainsi le premier originaire de Cabrousse à la tête de cette localité.

Il incarnait l'espoir chez les jeunes et n'hésitait pas à soutenir les initiatives de cette frange de la population. À Cabrousse, la disparition de Léopold Abba Diatta, laisse encore traîner le mystère. Son corps a été transféré ce dimanche à Ziguinchor pour les besoins d'une autopsie.