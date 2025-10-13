Tunisie: Plus de 11 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation saisies en une semaine

Les interventions menées récemment par les équipes de contrôle de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), en coordination avec les services de sécurité et le ministère du Commerce, ont permis, au cours de la dernière semaine, la saisie d'environ 11 tonnes et 330 kilogrammes de denrées alimentaires impropres à la consommation dans plusieurs gouvernorats du pays.

Selon un communiqué publié ce dimanche par l'INSSPA, les produits saisis comprenaient de la viande, des légumes, des fruits et diverses préparations alimentaires présentant des risques sanitaires.

Dans les gouvernorats de l'Ariana et de la Manouba, les équipes conjointes de l'INSSPA et de la Garde municipale ont découvert plusieurs abattages clandestins de moutons réalisés en dehors des abattoirs agréés, sans respect des conditions minimales d'hygiène.

Les opérations ont abouti à la saisie de 85,4 kg de viande rouge, d'abats congelés artisanalement et d'intestins salés, ainsi que de 62 kg de viandes et d'abats divers. Les agents ont également constaté la présence de six carcasses de brebis abattues de manière non conforme, ainsi que de 36 brebis et 17 moutons destinés à l'abattage illégal. Des procès-verbaux et avertissements écrits ont été dressés contre les contrevenants.

À Sousse, les équipes de l'INSSPA ont saisi 5 780 kg d'une préparation alimentaire non conforme, produite dans un atelier clandestin, en plus de 635 kg de dattes, 300 kg d'oignons et 45 kg de tomates en état de décomposition.

Dans le gouvernorat du Kef, 657 kg de pommes et 3 590 kg d'oignons ont été saisis dans un entrepôt frigorifique ne respectant pas les normes sanitaires.

À Gafsa, les contrôleurs ont confisqué 115 kg de viande de volaille et 177 kg de salami stockés hors chaîne du froid, ainsi que 59 kg d'ingrédients pour pâtisserie d'origine inconnue et 20 kg de produits contenant le colorant interdit E102. Trois procès-verbaux de poursuite ont été ouverts et les dossiers transmis au parquet.

Enfin, à Tozeur, les interventions ont permis la saisie de 89,8 kg de viande rouge et 4,7 kg de merguez, en raison de leur conservation dans des conditions insalubres et de leur exposition contraire aux règles d'hygiène.

L'INSSPA a réaffirmé sa détermination à intensifier les campagnes de contrôle à travers le pays et à veiller au respect des normes de sécurité sanitaire, de stockage et de conservation des produits alimentaires, tout en appelant les professionnels du secteur à une stricte conformité aux réglementations en vigueur.