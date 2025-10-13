Tunisie: Moez Chargui en lice au Challenger d'Olbia

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui participera la semaine prochaine au tournoi d'Olbia, en Italie, une épreuve inscrite au Challenger Tour et disputée sur surface dure, dotée d'un prize money total de 181 250 euros.

Au premier tour, le tirage au sort a désigné pour adversaire au Tunisien le Lituanien Edas Butvilas, classé 291e mondial, alors que Moez Chargui occupe actuellement la 145e place du classement ATP. Leur rencontre est programmée pour demain, lundi.

À noter que les deux joueurs se sont déjà affrontés en quart de finale du tournoi de Porto, début août dernier. Echargui s'était alors imposé en trois manches (2 sets à 1).

Pour rappel, Moez Chargui a réalisé une belle saison 2025, marquée par ses victoires au Challenger d'Hersonissos (Grèce), au Challenger de Porto (Portugal) et au tournoi Future international de Monastir.