Tunisie: Moez Chargui en lice au Challenger d'Olbia

12 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui participera la semaine prochaine au tournoi d'Olbia, en Italie, une épreuve inscrite au Challenger Tour et disputée sur surface dure, dotée d'un prize money total de 181 250 euros.

Au premier tour, le tirage au sort a désigné pour adversaire au Tunisien le Lituanien Edas Butvilas, classé 291e mondial, alors que Moez Chargui occupe actuellement la 145e place du classement ATP. Leur rencontre est programmée pour demain, lundi.

À noter que les deux joueurs se sont déjà affrontés en quart de finale du tournoi de Porto, début août dernier. Echargui s'était alors imposé en trois manches (2 sets à 1).

Pour rappel, Moez Chargui a réalisé une belle saison 2025, marquée par ses victoires au Challenger d'Hersonissos (Grèce), au Challenger de Porto (Portugal) et au tournoi Future international de Monastir.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.