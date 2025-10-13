Afrique: Mondial 2026/Tunisie-Namibie - Les Aigles de Carthage veulent conclure les éliminatoires en beauté

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la sélection tunisienne de football aborde ce lundi son ultime match des éliminatoires africaines face à la Namibie, au stade Hamadi Agrebi de Radès, avec la ferme intention de conclure sur une note éclatante.

Portés par leur large victoire face à Sao Tomé-et-Principe (6-0) vendredi, les Aigles de Carthage veulent boucler ces qualifications invaincus, avec un bilan parfait et une défense toujours inviolée.

Bien que le ticket pour le Mondial soit déjà en poche depuis deux journées, le staff de Sami Trabelsi ne manque pas d'ambition. Une nouvelle victoire permettrait à la Tunisie non seulement de consolider son leadership du groupe H, mais aussi d'améliorer son classement FIFA, un paramètre essentiel en vue du tirage au sort de la phase finale prévu le 5 décembre prochain.

Leader incontestée du groupe H avec 25 points, la Tunisie devance largement la Namibie (15 pts), le Libéria (14 pts), le Malawi et la Guinée équatoriale (10 pts chacun), et Sao Tomé-et-Principe (0 pt). Un succès porterait son total à 28 points, un record toutes poules confondues.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais les coéquipiers de Montassar Talbi savent que la tâche ne sera pas aisée. Les Namibiens restent sur deux confrontations sans défaite face aux Tunisiens : un nul 0-0 à Johannesburg lors du match aller, et une victoire 1-0 en phase de groupes de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur namibien Collin Benjamin compte d'ailleurs sur cet historique pour motiver ses hommes à créer la surprise à Radès.

Côté tunisien, plusieurs joueurs ont marqué des points lors du dernier match, notamment Ismaël Gharbi, Elias Saad (Augsbourg/GER) et Firas Chaouat (Club Africain). Le staff pourrait offrir du temps de jeu à de nouveaux visages, comme le défenseur Moataz Naffati (Norrköping/SWE), l'ailier Sebastian Tounekti (Celtic/SCO) ou encore le milieu Firas Belarbi (Al-Sharjah/UAE).

Les supporters attendent une prestation solide et inspirée, symbole d'une équipe en pleine confiance avant une série d'échéances majeures : la Coupe arabe au Qatar, la CAN 2025 au Maroc, puis la phase finale du Mondial 2026 (Canada-États-Unis-Mexique).

L'ambition est claire : poursuivre la montée en puissance d'une équipe qui rêve enfin de franchir le premier tour d'une Coupe du monde et d'inscrire une nouvelle page dans l'histoire du football tunisien.