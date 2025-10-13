Tunisie: Le pays, première destination sûre pour les touristes chinois selon Tongcheng Travel

La Tunisie s'est hissée en tête du classement des destinations touristiques les plus sûres et attractives au monde pour les voyageurs chinois, selon un rapport publié par la plateforme Tongcheng Travel, l'une des trois principales agences de voyages en ligne en Chine. Le classement, établi à l'occasion des vacances de la mi-automne (du 1er au 8 octobre 2025), place la Tunisie parmi les cinq meilleures destinations mondiales dans la catégorie des produits "Choix Sécurisé".

Selon la plateforme, la Tunisie occupe la première place du palmarès, devançant le Japon, l'Espagne, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Ce résultat confirme la position du pays comme destination privilégiée et sûre pour les touristes chinois, dans un contexte de reprise des voyages internationaux post-pandémie.

Le rapport met en avant une évolution marquée des habitudes de voyage des touristes chinois, qui privilégient désormais les séjours longue distance et haut de gamme. Ces derniers recherchent des expériences culturelles de qualité dans des destinations jugées stables, accueillantes et authentiques, autant de critères qui ont propulsé la Tunisie en tête du classement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le segment du voyage intérieur chinois, les réservations de vols de plus de 3 200 kilomètres ont progressé de 14 % sur un an, représentant désormais 20 % du total des billets vendus. Sur le plan international, les produits de la gamme "Choix Sécurisé" de Tongcheng ont connu une hausse de 30 % durant les vacances d'octobre, signe d'une demande croissante pour un tourisme organisé et de confiance.

Le rapport note également une augmentation de 90 % des réservations d'hôtels haut de gamme dans les villes chinoises de second rang, ainsi qu'une prolongation des séjours : les réservations de deux nuits ou plus ont bondi de 52 %. Les voyages combinant plusieurs villes connaissent aussi un engouement, avec une hausse de 20 % des réservations multi-destinations.

Outre la Tunisie, la plateforme cite des croissances notables au Moyen-Orient et en Afrique, où les réservations hôtelières ont atteint des niveaux record. Les voyages de groupe longue distance ont doublé, tandis que les départs vers l'Europe depuis les villes chinoises non métropolitaines ont bondi de 140 %.