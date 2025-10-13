Tunisie: Sidi Bou Saïd parmi les dix plus beaux villages blancs du monde, selon Architectural Digest

Le charme méditerranéen de Sidi Bou Saïd continue de séduire le monde. Le célèbre magazine international Architectural Digest (AD) vient d'inclure le village tunisien dans sa sélection des dix plus beaux villages blancs du monde, aux côtés de destinations emblématiques de Grèce, d'Espagne, d'Italie, du Maroc, du Kenya et du Pérou.

Perché au nord de Tunis, Sidi Bou Saïd domine la Méditerranée de sa silhouette blanche et bleue, devenue symbole du raffinement architectural tunisien. Avec ses murs blanchis à la chaux, ses boiseries d'un bleu intense et ses ruelles fleuries, le village incarne un art de vivre méditerranéen où beauté, lumière et histoire s'entrelacent.

Le secret du charme de Sidi Bou Saïd

Selon Architectural Digest, l'esthétique unique de Sidi Bou Saïd doit beaucoup au baron Rodolphe d'Erlanger, artiste franco-britannique qui, au début du XXe siècle, imposa une réglementation interdisant toute couleur autre que le blanc et le bleu. Ce choix chromatique, inspiré à la fois de la mer et du ciel, a façonné l'identité visuelle du village et en a fait une icône photographique et culturelle.

Cité comme l'un des villages les plus harmonieux du bassin méditerranéen, Sidi Bou Saïd attire chaque année des milliers de visiteurs, fascinés par sa lumière changeante et ses panoramas sur le golfe de Tunis. Le site prépare par ailleurs sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, une reconnaissance qui viendrait consacrer sa valeur historique et esthétique.

Dans sa liste, Architectural Digest traverse les continents pour célébrer des villages où la blancheur architecturale est à la fois symbole de pureté et adaptation climatique. La revue cite notamment Paros et Oia en Grèce, Villaluenga del Rosario et Frigiliana en Espagne, Ostuni et Alberobello en Italie, Essaouira au Maroc, Yanahuara au Pérou et Lamu au Kenya. Chacun de ces lieux illustre, à sa manière, la manière dont la chaux, la pierre ou le corail ont façonné des paysages lumineux où tradition et esthétique se rejoignent.

Mais c'est Sidi Bou Saïd qui clôt le classement, comme un hommage à la Tunisie et à son patrimoine méditerranéen. Pour Architectural Digest, le village tunisien incarne l'équilibre parfait entre héritage arabo-andalou, douceur marine et rigueur esthétique, confirmant ainsi son statut de perle blanche du Maghreb et d'ambassadrice de la beauté tunisienne à l'échelle mondiale.

Publié par le groupe américain Condé Nast, Architectural Digest (AD) est l'un des magazines les plus réputés au monde dans les domaines de l'architecture, du design et de l'art de vivre. Fondé en 1920, il célèbre l'excellence esthétique sous toutes ses formes et inspire architectes, créateurs et voyageurs à travers ses éditions internationales.