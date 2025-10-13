Tunisie: Bouargoub - Un tiers des plantations de figuiers de Barbarie ravagé par la cochenille

12 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La cochenille du cactus continue de faire des ravages dans la région de Bouargoub, principale zone de production de figues de Barbarie douce en Tunisie. Selon le président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche, Sami Houeidi, l'insecte a détruit près d'un tiers des exploitations, soit environ 500 hectares sur un total de 1 500 hectares.

"Malgré les efforts de traitement et l'introduction de coccinelles pour enrayer la propagation du parasite, la cochenille s'est répandue rapidement, contraignant de nombreux agriculteurs à arracher leurs plantations afin de limiter les dégâts", a-t-il ajouté, dans une déclaration à Mosaique Fm.

Face à l'ampleur de la situation, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche s'est rendu hier samedi sur les lieux pour constater les pertes et évaluer les mesures d'intervention. Il a appelé à l'unification des programmes de lutte contre ce fléau et à l'accélération de l'arrachage des plants irrécupérables pour préserver le reste des cultures.

La région de Bouargoub joue un rôle clé dans la filière du figuier de Barbarie en Tunisie, un secteur qui fournit de nombreux emplois saisonniers, notamment pour la main-d'oeuvre féminine.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.