Tunisie: Un véhicule étranger intercepté à Ras Jedir avec plus de 9 000 pilules de drogue

12 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les agents de la Douane tunisienne au poste frontalier de Ras Jedir ont intercepté un véhicule immatriculé à l'étranger transportant une importante quantité de comprimés stupéfiants, estimée à plus de 9 240 unités, dissimulés dans la carrosserie du véhicule.

Selon une source douanière sur place citée par Mosaïque Fm, la découverte a débuté lorsque les agents ont trouvé plusieurs comprimés cachés dans les vêtements du conducteur. Ce dernier a été immédiatement soumis à une fouille approfondie, et le véhicule a été saisi pour inspection.

Bien qu'aucun autre produit suspect n'ait été détecté dans un premier temps, les douaniers ont, lors du transfert du véhicule vers l'espace de dépôt, repéré un compartiment dissimulé contenant une grande quantité supplémentaire de comprimés.

Sur instruction du parquet, le conducteur a été placé en détention afin de poursuivre l'enquête sur la provenance de la drogue et d'identifier les éventuels complices.

