Tunisie: Le film 'Le Pont' de Walid Mattar primé au Festival du Film Arabe de Fameck

Le film tunisien « Le Pont », deuxième long métrage du réalisateur Walid Mattar, a remporté le Prix du Jury Jeunes à la 36e édition du Festival du Film Arabe de Fameck - Val de Fensch, dont le palmarès a été dévoilé samedi soir en France.

Déjà lauréat du Prix du Meilleur Long Métrage Tunisien lors des 35e Journées Cinématographiques de Carthage (2024), « Le Pont » confirme ainsi la reconnaissance critique et internationale de son auteur, l'un des cinéastes tunisiens les plus en vue de sa génération.

Le Grand Prix du Festival a été attribué à « Songs of Adam » du réalisateur irakien Oday Rasheed, tandis que le Prix de la Presse est revenu à « La petite dernière » de Hafsia Herzi.

Le Prix du Documentaire a récompensé « La vie après Siham » de Namir Abdel Messeeh (Égypte, France), et le Prix du Public a distingué « Sur la route de Papa » d'Olivier Dacourt et Nabil Aït AkkaouaIi.

Placée sous le signe de la mémoire et de la résistance, la 36e édition du festival (2-12 octobre 2025) a rendu un hommage appuyé au cinéma palestinien, tout en accueillant le Liban comme pays invité d'honneur.

Au total, 47 films issus du monde arabe étaient en compétition, reflétant la richesse, les blessures et les espoirs des sociétés arabes à travers le regard de leurs cinéastes.

Palmarès complet

Grand Prix : Songs of Adam -- Oday Rasheed (Irak, Pays-Bas, Arabie saoudite, 2024)

Prix de la Presse : La petite dernière -- Hafsia Herzi (France, 2025)

Prix du Jury Jeunes : Le Pont -- Walid Mattar (Tunisie, 2025)

Prix du Documentaire : La vie après Siham -- Namir Abdel Messeeh (Égypte, France, 2025)

Prix du Public : Sur la route de Papa -- Olivier Dacourt & Nabil Aït AkkaouaIi (France, 2025)