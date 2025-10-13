Tunisie: Marseille - Première édition des Rencontres immobilières dédiées à la diaspora tunisienne

12 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La première édition des Rencontres immobilières destinées à la communauté tunisienne résidant à Marseille se tiendra les 18 et 19 octobre 2025 à la Maison du Tunisien (Dar Ettounsi), sous le slogan : "Achète ta maison depuis Marseille".

Placée sous l'égide du Consulat général de Tunisie à Marseille, cette initiative a pour objectif de présenter les offres immobilières disponibles en Tunisie, de rapprocher les services liés à la diaspora et d'accompagner les Tunisiens résidant à l'étranger souhaitant investir dans l'immobilier dans leur pays d'origine.

Les visiteurs pourront également s'informer sur les solutions bancaires et les facilités de financement mises en place pour l'acquisition de biens immobiliers en Tunisie.

L'événement est organisé par la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers (CSNPI) et l'Observatoire économique Europe-Afrique, en coordination avec l'association Al-Woujoud, et en partenariat avec le centre socio-culturel La Maison du Tunisien, qui a mis gracieusement ses locaux à disposition pour l'occasion.

