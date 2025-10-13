Afrique: Communiqué du Président de la Commission de l'Union africaine sur la situation en République de Madagascar

12 Octobre 2025
African Union (Addis Ababa)
communiqué de presse

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, suit avec une profonde inquiétude les développements politiques et sécuritaires récents en République de Madagascar, marqués par des mouvements au sein de l'armée et des manifestations populaires à Antananarivo.

Le Président de la Commission salue l'engagement réitéré du gouvernement en faveur du dialogue, exhorte l'ensemble des acteurs malgaches, civils et militaires à faire preuve de calme, de retenue et à privilégier des solutions pacifiques et concertées à la situation actuelle. Il appelle au plein respect des droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens.

Le Président de la Commission rappelle les principes consacrés par la Déclaration de Lomé de 2000 ainsi que par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et invite les parties malgaches à faire preuve de responsabilité et d'esprit patriotique, et à oeuvrer pour la préservation de l'unité, de la stabilité et de la paix dans le pays, dans le respect de la Constitution et des cadres institutionnels établis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président de la Commission réaffirme la solidarité de l'Union africaine avec le peuple et le gouvernement de Madagascar en ces temps difficiles, et exprime la disponibilité pleine et entière de l'Organisation continentale à accompagner les efforts nationaux et régionaux visant à un retour rapide à la normalité institutionnelle, à la stabilité et à la consolidation de la paix.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

M. Nuur Mohamud Sheekh | Porte-parole du Président de la Commission | Commission de l'Union africaine | Courriel : SheekhN@AfricanUnion.org | Addis-Abeba, Éthiopie

Lire l'article original sur African Union.

Tagged:
Copyright © 2025 African Union. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.