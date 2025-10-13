Sénégal: Sadio Mané - 'Rendre service à la communauté me rend plus heureux que marquer des buts'

Dakar — Ce qui me rend le plus heureux dans la vie, ce n'est pas de marquer des buts ou de remporter des trophées, mais de rendre service à la communauté, a déclaré l'attaquant des Lions, Sadio Mané, soulignant que voir un sourire sur le visage des autres le touche profondément et le motive davantage.

Ces propos ont été tenus lors d'un entretien en wolof avec les équipes de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), diffusé sur les réseaux sociaux.

L'attaquant d'Al-Nasr (élite saoudienne) est actuellement en sélection pour la préparation de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, prévue mardi face à la Mauritanie au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Leader du groupe B avec 21 points, le Sénégal n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa qualification.

Revenant sur son caractère, Sadio Mané se qualifie de "plaisantin", et soulignant que beaucoup le considèrent comme un joueur "cool et poli".

"J'aime les rigolades, même si je ne suis vraiment à l'aise qu'avec les gens que je connais. Je me lâche surtout avec mes proches ou ma famille", a-t-il précisé.

L'ancien pensionnaire de Génération Foot (élite sénégalaise) a également révélé qu'il aurait souhaité devenir enseignant s'il n'avait pas embrassé le football.

"Ma mère voulait que je sois assidu à l'école. À Bambali (le village de ses origines), quand nous étions jeunes, l'école et les champs occupaient nos journées. Devenir enseignant était le rêve de la famille", a-t-il martelé, ajoutant : "J'aurais même pu être imam"