Sénégal: La municipalité ferme provisoirement le marché de Keur Matar malgré la contestation des commerçants

Tivaouane — La municipalité de Tivaouane a annoncé la fermeture provisoire du marché de Keur Matar, situé dans le quartier éponyme, pour permettre des travaux de nettoyage, de désinfection et de remise en état des lieux, selon un arrêté municipal.

Cette décision, prise malgré l'opposition de certains commerçants, a suscité des contestations. Ils estiment que la fermeture a été décidée "sans préavis clair" et jugent la mesure "excessive".

"Fermer un marché pendant dix jours pour un nettoyage, cela n'a aucun sens", s'indigne un commerçant ayant requis l'anonymat. D'autres accusent la mairie d'avoir agi en représailles après leur refus de s'acquitter de la taxe municipale, tant que le maire n'aura pas résolu la question de l'assainissement du marché.

Les vendeurs de poisson et de volaille, empêchés d'accéder à leurs produits en raison de la présence des forces de sécurité, s'inquiètent de voir leurs marchandises périssables se perdre d'ici la fin de la période de fermeture annoncée.

En guise de réaction, les commerçants, sous la houlette de leur délégué, Lamine Dème, avaient prévu également d'observer samedi, une journée sans commerce. Un mot d'ordre qui a été partiellement suivi autour du marché de Keur Matar et du Champ de courses.