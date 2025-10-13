Sénégal: Près de trente écoles de la commune dotées en fournitures scolaires

Ouro Sidy — Au total, 29 écoles élémentaires de la commune de Ouro Sidy, dans le département de Kanel, ont reçu des fournitures scolaires d'un montant de 13 millions de francs CFA, offertes par le maire, a constaté l'APS.

Les établissements bénéficiaires sont des localités situées dans le Dièry, le Ferlo et le Dandé Mayo sud.

"Cette activité est devenue une routine pour nous depuis notre arrivée à la tête de cette municipalité, en 2014. Chaque année, nous faisons de sorte que le montant connaisse une hausse. Nous avons décaissé la somme de 13 millions de francs CFA pour acheter des fournitures à toutes ces écoles", a dit le maire Abdoulaye Sy.

Intervenant lors de la cérémonie de remise des fournitures, en présence des acteurs éducatifs, le maire a précisé que c'est "une manière pour l'équipe municipale de soulager les parents d'élèves".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"C'est dans ce sens que nous apportons chaque année un appui consistant en fournitures, dont ont également bénéficié des écoles coraniques de Bow et Soringho et les classes d'alphabétisation qui sont en cours de construction à Soringho pulaar", a-t-il fait savoir.

"Nous savons aussi remis des rames de papier, car il faut faire avec les changements de méthode de travail qui a beaucoup évolué. C'est pourquoi, nous avons ajouté aux fournitures du matériel de reprographie ainsi que les intrants, c'est à dire le papier", a expliqué le maire.

En plus des fournitures, Abdoulaye Sy a impliqué, pendant les grandes vacances les étudiants dans la réparation des tables-bancs de plusieurs écoles de la commune, qui a été "une grande réussite".