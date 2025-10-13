Sénégal: Décès du maire de Diembering, Léopold Abba Diatta

12 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le maire de la commune de Diembering, dans le département d'Oussouye, Léopold Abba Diatta, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Kabrousse, à l'âge de 51 ans, des suites d'un malaise, a appris l'APS de sources proches de la municipalité.

Sa disparition a provoqué une vive émotion à Diembering, où il était très apprécié pour son engagement en faveur du développement local et de la préservation des valeurs culturelles autochtones.

Figure politique bien connue en Basse-Casamance, Léopold Abba Diatta dirigeait la commune de Diembering depuis plusieurs années. Il s'était particulièrement illustré par ses actions en faveur du tourisme durable et de la valorisation du patrimoine local, saluées aussi bien par les habitants que par les partenaires institutionnels.

Des personnalités politiques et coutumières de Ziguinchor ont exprimé leur tristesse à l'annonce de son décès, rendant hommage à un homme "dévoué, humble et profondément attaché à sa communauté".

