Sénégal: Plus de 1000 kits scolaires remis à des ménages nécessiteux

Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène a remis samedi, plus de plus de 1.000 kits scolaires à des ménages nécessiteux des villages de la zone sud de Mbour (Ouest), a constaté l'APS.

La dotation de kits scolaires est allée à des ménages de Mbaling, Nianing, Pointe-Sarène, Mboulème, Sidi Boubou entre autres.

"Nous avons [ciblé] au moins 50 à 40 ménages pour essayer de les soulager. [A l'arrivée, nous avons pu distribuer] plus de 1000 kits scolaires à des ménages qui en ont besoin", a dit Jean Michel Sène.

En plus de cela, des kits scolaires et des tablettes ont été remis aux meilleurs élèves des différents établissements scolaires de la localité.

"Nous essayons de les (élèves), motiver pour qu'ils continuent dans cette dynamique-là, [qui est d'] obtenir de très bons résultats au cours de l'année scolaire et exceller dans les études", a indiqué M. Sène.

Au-delà de cet appui en fournitures, Jean Michel Sène a annoncé d'autres formes d'accompagnement des jeunes et des femmes de la zone, à travers les mécanismes que l'État du Sénégal a mis sur pied pour financer les projets bancables de ces franges de la population.