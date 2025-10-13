Sénégal: 243 parcelles remises aux impactés de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis

Tivaouane — Deux-cent quarante-trois personnes expropriées dans le cadre du projet de réalisation de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis ont reçu des titres de propriété, vendredi à Tivaouane.

La cérémonie officielle de remise des titres de propriété, a été présidée par le préfet du département, en présence du maire de la commune, Demba Diop.

Cinq des 243 impactés du projet ont reçu symboliquement chacun une parcelle à usage d'habitation.

Le reste des parcelles, au nombre de 238, seront distribuées lundi à la préfecture, a indiqué l'adjoint au préfet, Mamadou Thiam.

Le directeur des projets autoroutiers à l'Ageroute, Bakary Ba, a précisé que certaines personnes ont reçu plusieurs parcelles, le nombre de parcelles ne correspondant pas au nombre total d'impactés.

Selon lui, la commune de Tivaouane a répondu favorablement à la demande de l'État, en mettant à disposition des sites de recasement pour compenser les pertes foncières liées au tracé de l'autoroute.

Bakary Ba a souligné que toutes les procédures administratives ont été respectées et que cette opération garantit aux expropriés un accès à de nouveaux terrains pour reconstruire leurs habitations.

Il a enfin annoncé que des opérations similaires sont prévues dans les autres départements concernés par le projet, notamment Rufisque, Louga et Saint-Louis, réaffirmant l'engagement de l'État à accompagner l'ensemble des impactés sur l'axe Dakar-Saint-Louis.