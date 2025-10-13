Togo: Le train est déjà parti

12 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) est prêt à intégrer la nouvelle équipe gouvernementale.

C'est ce qu'a indiqué dimanche au micro d'une radio privée Jonas Siliadin, le président de cette formation.

Mais attention, il met des conditions : travailler sur l'apaisement du climat sociopolitique et la lutte contre la vie chère.

Reste à savoir si le président du Conseil entendra cet appel.

La demande semble un peu tardive et pour tout dire farfelue alors que le nouveau gouvernement vient d'être formé.

