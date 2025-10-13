Non seulement Gharbi a ouvert son compteur en équipe nationale, mais il a aussi provoqué un penalty transformé par Mohamed Ali Ben Romdhane.

Pour le sélectionneur national, affronter un adversaire largement à la portée, en l'occurrence Sao Tomé-Et-Principe, dans un match sans véritable enjeu sauf peut-être d'améliorer le classement Fifa étant donné que la qualification à la Coupe du monde 2026 est assurée depuis la précédente journée, a constitué une occasion rêvée de faire tourner son effectif en donnant leur chance aux jeunes joueurs à l'instar de Mohamed Belhaj Mahmoud, Elyes Saâd et Ismaël Gharbi, tout en testant de nouvelles approches tactiques au vu du onze de départ aligné et des changements opérés en cours de jeu.

Sur ces trois jeunes, deux ont trouvé vendredi soir le chemin des filets. Il y a d'abord Elyes Saad qui a doublé la mise. Un joli but du reste: servi par Naïm Sliti, Elyes Saad prend tout son temps en dribblant d'abord avant d'envelopper un beau tir. Et Saad de signer un doublé à la faveur d'un joli assist d'Ali Abdi.

En ce qui concerne Mohamed Belhaj Mahmoud, il n'était pas loin de trouver le chemin des filets, sauf que sa balle s'est écrasée sur la transversale. Il a été, tout de même, de la seule occasion dangereuse tunisienne des 35 premières minutes durant lesquelles Sao Tomé-Et-Principe a fait de la résistance avant de s'effondrer.

Quant à Ismaël Gharbi, il a ouvert son compteur en équipe nationale. Il a, d'ailleurs, marqué un but d'anthologie. Après avoir pris le temps de dribbler en pleine surface de réparation, il adresse un missile dans l'antre du diable. Le portier santoméen est resté sans voix.

Alors que l'attaque tunisienne souffrait pendant un long moment d'être en panne de solutions, Belhaj Mahmoud, Saad et Gharbi ont résolu ce problème. Sur ces trois jeunes prometteurs, Ismael Gharbi s'impose comme le nouveau créateur. C'est lui qui a provoqué le penalty transformé par Mohamed Ali Ben Romdhane. Il s'est distingué aussi par son énergie débordante, apportant des solutions à ses camarades de l'attaque.

Un nouveau rôle pour Ben Romdhane !

Dans ce match contre Sao Tomé-Et-Principe qui a été un véritable galop d'entraînement, Sami Trabelsi a testé Mohamed Ali Ben Romdhane dans le poste d'ailier gauche. Un nouveau rôle que le milieu central d'Al Ahly n'a pas trouvé de difficulté à assumer vendredi soir. Toutefois, on ne peut apporter un jugement définitif étant la faiblesse de l'adversaire et le temps de jeu alloué à Ben Romdhane qui a fait son entrée en cours de jeu, précisément à la 61'. Une demi-heure de jeu face à un adversaire qui ne fait nullement le poids ne permet pas d'apporter un jugement définitif.

Cela dit, si Ben Romdhane réussit ce nouveau rôle, il apportera une solution supplémentaire à l'attaque tunisienne.

Bref, l'écrasante victoire remportée vendredi soir devant Sao Tomé-Et-Principe sur un score sans appel (6-0) a été bénéfique à plus d'un titre. elle a permis à Ismael Gharbi d'ouvrir son compteur et d'avoir une place de choix dans le dispositif de Sami Trabelsi qui aspire à ce que le match de demain contre la Namibie soit celui de la confirmation de la réussite de ses choix offensifs.