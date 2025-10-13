Tunisie: CA - Mesmari sur le mercato - Les questions enterrées

12 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Avec une bizarre campagne de recrutements, le CA se voit en pénurie dans les postes clés et en abondance dans d'autres. Qui recrute enfin ?

Débarqué en hiver 2025, Fahd Mesmari n'aura pas fait parler de lui. Deux entraîneurs, Bettoni et maintenant Benzarti, ne sont pas convaincus de ses moyens. Il est sur le marché des transferts, pouvant partir à tout moment vers un championnat dont le mercato est encore ouvert, ou, au plus tard, en janvier prochain. Ailier gauche, le Libyen ne joue que la fin des matches pendant les arrêts du jeu. Il ne fait plus partie des plans de Benzarti, c'est clair.

Doté d'une bonne technique, Mesmari est un joueur dribbleur qui aime les espaces réduits (il a le profil de joueur de futsal) pour chercher des duels, des crochets, des gestes techniques, mais d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il n'est pas explosif ou tonique pour gêner les défenses adverses. Même si on ne lui a pas donné le temps de jeu qu'il faut par rapport à d'autres joueurs comme un Khadhraoui par exemple.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Financièrement, c'est une opération qui peut être rentable, vu la plus-value potentielle, mais sportivement le recrutement de Mesmari est, comme d'autres opérations, raté. Il fait partie de ce non-sens que l'on ne trouve qu'au CA. Des joueurs à la pelle et étrangers au poste d'ailier et d'autres postes comme les milieux défensifs, le créateur ou l'avant-centre, où il y a une manifeste pénurie.

Avec un effectif déséquilibré et une qualité moyenne à l'entrejeu notamment, le bon sens veut que les dirigeants clubistes ciblent mieux leurs recrutements et ramènent des joueurs de qualité dans les postes qu'il faut.

Et surtout des joueurs qui doivent jouer et être titulaires et non pas faire banquette comme Khan ou Mesmari. Ce dernier ne gardera pas de bons souvenirs de son passage au CA. Que ce soit de sa faute ou de celle de l'encadrement, il s'apprête à quitter l'équipe.

Il ne fait plus partie des plans de l'actuel bureau directeur qui ne cherche qu'à amortir la masse salariale.

En même temps, Mehdi Miled, l'homme à tout faire de la section football, a entériné la prolongation d'une année de bail à Zaâlouni et à Sghaïer. Après Srarfi, c'est la troisième décision bizarre et même suspecte.

Des joueurs contestés, inconstants et faibles sur tous les plans et qui sont protégés bon gré mal gré. Allez comprendre !

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.