Tunisie: Vendredi prochain au 2e tour préliminaire de la C1 - Les Bleus au révélateur de la JS Kabylie

Invaincue jusque-là en Ligue 1, l'USM peut désormais aborder les préparatifs de son 2e tour préliminaire de C1 avec sérénité et ambition.

Après avoir disposé de la JSO, succès décroché en deux temps, les Bleus s'attaquent prochainement à la JS Kabylie, un gros morceau que les hommes de Louhichi devront maîtriser et surclasser lors de cette manche aller, et ce, afin de se présenter dans les meilleures conditions au retour, en terre kabyle. Un cycle soutenu attend donc les gars du Ribat prochainement avec cette double confrontation en Ligue des champions et à mi-chemin de ces deux grands formats, un périlleux déplacement à Radès pour y croiser le CA.

Il va sans dire que ces importantes échéances vont forcément nous en apprendre davantage sur le contenu du groupe usémiste, sa capacité à se sublimer et à trouver les clés pour atteindre sa destinée. En ce mois d'octobre, l'USM semble avoir trouvé appétence et équilibre sous la houlette de Montassar Louhichi.

Une défense en béton armé, un milieu appliqué, une attaque réaliste et des alternatives qui « ravitaillent » en cours de jeu. Grâce à sa précision et son abnégation, l'USM monte en grade et en gamme même après les départs d'Orkuma, Trayi et Mastouri. Aujourd'hui donc, sans être à la croisée des chemins, l'équipe s'apprête à enclencher un tournant décisif avec le second tour de la C1, un palier que les Bleus veulent franchir, histoire de redoubler d'ambition par la suite et pourquoi pas se positionner en challenger dans cette compétition.

Ces derniers temps donc, portée par un collectif assez bien huilé, l'USM affiche un équilibre retrouvé. Entre solidité défensive, jeu fluide et confiance retrouvée, cette équipe-là semble être enfin lancée dans une dynamique durable.

Cohésion et force collective

Aujourd'hui aussi, l'on peut bien entendu confirmer que le mercato estival a profondément modifié l'équilibre de l'équipe. Les arrivées de Cherif Bodian, Ibrahim Gadiaga, Yassine Amri et Fakhreddine Ben Youssef, pour ne citer que ceux-là, ont permis de cuirasser davantage l'équipe, même si, un en amont, la voilure a quelque peu été réduite avec les départs cités ci-haut. A l'USM donc, les trois lignes de jeu s'accordent davantage entre elles et les résultats sont là pour le prouver.

La défense, désormais plus hermétique, enchaîne les clean sheets, alors que les recrues ont ajouté un plus. Jouer haut sans se dégarnir.

Presser mais garder toute sa lucidité derrière. L'on sent beaucoup de cohésion au sein de l'USM avec cette force collective qui permet toujours de garder la main, même quand l'équipe est bousculée ou qu'elle traverse un passage à vide.

A l'USM, en début de saison, entre blancs à remplir sur le terrain et soubresauts du mercato, l'équipe balbutiait son football, et certains égarements collaient aux défauts d'un coach quelque peu confronté aux mêmes limites, qui rendaient son équipe fragile quand elle n'avait pas le ballon. Depuis septembre, tout a changé et les lacunes se sont évanouies, pour ne laisser voir que des qualités, des dispositions et des promesses à confirmer en Ligue des champions.