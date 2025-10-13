Tunisie: Natation - Ahmed Jaouadi en verve

Une saison chasse l'autre. On vient à peine de souffler que la saison hivernale est lancée. C'est bien entendu en bassin de 25m que la reprise s'est effectuée. Les temps réalisés constituent un repère pour les techniciens et une sensation que seuls les nageurs ressentent pour savoir où ils en sont.

Pour sa seconde sortie, Ahmed Jaouadi a remporté une nouvelle et impressionnante victoire lors de la Ligue américaine de natation universitaire, où l'Université de Floride a battu l'Université de Virginie en Ligue 1 de natation.

Le champion du monde Ahmed Jaouadi, comme à son habitude, a pris la tête du 1.000 yards nage libre et a terminé avec un temps de 8'44"85. Un excellent chrono proche du record de l'Université de Floride.

Pour sa part, Jamila Boulakbeche, notre jeune championne, a excellé en ce début de saison, lors du Meeting des Alpes en bassin de 25 m avec un nouveau record personnel au 800 m nage libre. Elle a décroché la médaille de bronze avec un beau temps de 8'41"12.

Quant à Mohamed Yassine Ben Abbas, il a enlevé la médaille d'argent du 800 m nage libre, établissant un nouveau record personnel de 07'55"85.

Pour une reprise, cela n'est pas mal du tout et ce nageur vaut certainement mieux. Il se bonifiera au fur et à mesure qu'il nagera aux côtés de champions.

Le fait qu'il répète et améliore ses temps est un bon signe. De 8'33"35, il n'a fait que progresser à chaque sortie. Il a réalisé 7'59"29 puis cette belle performance de cette fin de semaine.

Ramy Rahmouni, lui, a pris la quatrième place avec un temps de 08'02"81. Visiblement, Ramy n'est pas encore au rythme voulu et ses prochaines sorties seront plus à même de nous donner une idée de ses véritables temps.