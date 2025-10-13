Tunisie: Salon International du Textile et de l'Habillement de Sousse - Près de 7.000 visiteurs et 250 entreprises attendus à la 7e édition

Le Salon, qui en est à sa 7e édition, se tiendra du 16 au 18 octobre au Parc des expositions de Sousse

Plus de 250 exposants et quelque 700 hommes d'affaires sont attendus à la 7e édition du Salon international du textile et de l'habillement de Sousse qui se tiendra du 16 au 18 octobre au Parc des expositions de Sousse, a annoncé hier le comité d'organisation.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue hier à Sousse, le président-directeur général du Parc des expositions, Abdelaziz Dahmani, a précisé que l'espace dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour garantir la réussite de l'événement.

Cette édition du Salon accueillera près de 7.000 visiteurs, un chiffre en constante progression par rapport aux éditions précédentes, a-t-il ajouté, soulignant que l'amélioration des services constitue une priorité pour les organisateurs, qui ont mis en place les conditions optimales pour recevoir plus de 700 hommes d'affaires et plus de 250 entreprises tunisiennes et étrangères opérant dans le secteur.

S'agissant des nationalités des exposants, Dahmani à cité entre autres la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Inde, etc.

De son côté, Serhane Pul, directeur général de l'entreprise coorganisatrice et partenaire principal du Parc des expositions de Sousse, a souligné le caractère international et ouvert du Salon qui constitue un pont stratégique entre industriels, fournisseurs et fabricants.

Pour sa part, Tarek Haj Ali, vice-président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement (Ftth), a rappelé que cette manifestation, référence du secteur en Tunisie, permettra aux professionnels de découvrir les dernières innovations du domaine et de tisser des liens directs à travers des rencontres B2B entre entrepreneurs tunisiens et industriels.

Il a, en outre, ajouté que la Fédération aménagera un pavillon spécial regroupant 30 entreprises, représentant toutes les étapes de la chaîne de production, avec une présentation des équipements anciens et modernes, depuis le fil et le tissu jusqu'au produit fini.

Six start-up tunisiennes présenteront leurs solutions concrètes dans le domaine de l'économie circulaire et durable, en mettant en avant les critères environnementaux et de responsabilité sociétale comme levier d'exportation.

La Ftth entend soutenir les efforts de formation, de recyclage et de recherche de nouveaux marchés, tout en encourageant les jeunes talents à s'impliquer davantage dans le secteur. Cela passera notamment par une révision des programmes dans les établissements universitaires et les centres de formation professionnelle.

Des conférences et des ateliers thématiques sur les dernières tendances du secteur seront également organisés en marge du Salon.

La mode et la créativité seront à l'honneur lors de la soirée de clôture avec la présentation des nouvelles collections et des innovations dans le monde du textile et de l'habillement.