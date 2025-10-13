Tunisie: Nabeul - Festival de la HARISSA 2025 - Du piment et du piquant pour titiller les papilles

L'évènement phare de la cité des Potiers dressera son chapiteau à Dar Nabeul (ex-Dar Sidi Ali Azzouz), et siège social de l'Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (Asvn), et dans l'espace culturel privé «Jeelen Art & Events», le week-end prochain (17, 18 et 19 octobre).

Le Festival de la harissa, l'un des événements incontournables de Nabeul, revient le week-end prochain, les 17, 18 et 19 octobre 2025. Organisé depuis 2015 par l'Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (Asvn), cet évènement culturel autour du produit phare du terroir local attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs pour célébrer la harissa, les traditions et la gastronomie locale.

Tout le week-end, des animations et des dégustations seront programmées à Dar Nabeul (ex-Dar Sidi Ali Azzouz) et siège social de l'Asvn à travers des étals de vente d'harissa artisanale du producteur au consommateur, des ateliers de mosaïque sur le thème de ce condiment dirigés par l'artiste Latifa Bida, un atelier de fabrication de piments avec de la «pâte à sel» pour les enfants de 5 à 12 ans, des ateliers de production artisanale de la harissa, des animation de rue avec des troupes de chants liturgiques, des «cooking shows» animés par des étudiants de l'Académie des chefs et par les membres de l'Association «Gastronomie pour tous», un atelier de préparation d'«assida» aux piments séchés concoctée par M. Ahmed Bichiou, des spécialités de la ville de Kélibia réalisées en partenariat avec le Centre des arts, de la culture et des lettres de Ksar Saïd ainsi que des plats cuisinés par les membres de l'association «Les ambassadrices de Hammamet», etc.

Et comme à l'accoutumée, des conférences scientifiques seront au rendez-vous, cette fois-ci, dans l'espace culturel privé «Jeelen Art & Events» sous le pilotage d'éminents professeurs et experts tels que Khemaïs Nasfi (expert Onudi et représentant du Pampat), Pr Rachid Chemli (pharmacien) et Dr Mongi Cherif (pharmacien).

Soyez au rendez-vous !