Afrique: Tunisie - Namibie - Trabelsi prévient, 'aucun match ne doit être pris à la légère'

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie, Sami Trabelsi, a souligné l'importance d'aborder tous les matchs avec sérieux, qu'ils soient officiels ou amicaux.

Lors d'une conférence de presse tenue dimanche au stade de Radès, à la veille du match face à la Namibie, comptant pour la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (groupe H), Trabelsi a insisté sur la nécessité de maintenir la dynamique positive de l'équipe. "Ce match reste officiel et notre objectif est de conforter notre position au classement FIFA, en vue du tirage au sort du Mondial", a-t-il déclaré.

Le technicien tunisien, accompagné de Firas Chaouat, a indiqué qu'il poursuivra sa politique de rotation de l'effectif tout en conservant la structure de base de l'équipe, comme lors de la rencontre face à Sao Tomé-et-Principe. Côté effectif, Yassine Meriah est forfait en raison d'une blessure, tandis que Moataz Naffati et Sébastien Tounakti, remis de leurs ennuis physiques, font leur retour dans le groupe.

Sans dévoiler sa composition de départ, Trabelsi a expliqué qu'il procédera à des ajustements selon le déroulement du match, tout en affirmant sa volonté d'intégrer progressivement de jeunes joueurs issus des sélections U17 et U23, notamment en vue de la Coupe arabe. "Cela dépendra toutefois de leur disponibilité et des calendriers de leurs clubs", a-t-il précisé.

Le sélectionneur s'attend à une rencontre plus difficile que la précédente.

"La Namibie est une équipe solide, avec des qualités techniques et physiques supérieures à celles de Sao Tomé. Malgré sa défaite face au Liberia, elle reste en course pour les barrages", a-t-il ajouté.

De son côté, Firas Chaouat a affirmé que l'ensemble du groupe est déterminé à poursuivre la série de bons résultats. Interrogé sur la concurrence avec Hazem Mastouri au poste d'avant-centre, l'attaquant du Club Africain, actuel meilleur buteur du championnat, a évoqué une rivalité saine et bénéfique.

"C'est une complémentarité constructive. Cette émulation profite à toute l'équipe", a-t-il souligné.

Décisif lors de la victoire contre la Guinée équatoriale (1-0), avec une passe pour Mohamed Ali Ben Romdhane, Chaouat a conclu : "Je suis prêt à tout donner pour continuer à faire briller l'équipe nationale".