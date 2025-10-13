Tunisie: Manouba - Mobilisation citoyenne pour une grande journée de propreté au parc Ibn Zahr

La municipalité de Manouba a organisé, ce dimanche, une journée de propreté et de sensibilisation à la protection de l'environnement au parc Ibn Zahr. L'initiative, centrée sur le nettoyage, le jardinage et la collecte des déchets, a réuni les agents municipaux, des associations locales ainsi que plusieurs représentants de la société civile.

Selon le secrétaire général de la municipalité, Fathi Derouaz, cette action s'inscrit dans le cadre d'un programme global de propreté couvrant différents quartiers résidentiels, avec un accent particulier sur les espaces verts et les jardins. Elle vise à entretenir ces lieux, renforcer leur rôle dans la protection de l'environnement, améliorer la qualité de vie et réduire la pollution, tout en les valorisant comme espaces de détente, de loisirs et de sport pour les habitants.

Les travaux menés dans le parc ont compris la plantation d'arbres et de plantes ornementales, la collecte des déchets plastiques, la peinture des bancs et des trottoirs, ainsi que l'installation de poubelles suspendues. Plusieurs habitants se sont également portés volontaires pour nettoyer les ruelles avoisinantes.

La manifestation a également comporté des activités de sensibilisation autour des comportements écologiques responsables et des pratiques durables, afin de renforcer la conscience collective quant à l'importance de préserver la propreté du cadre de vie.

L'événement a été organisé avec la participation de l'Agence nationale de gestion des déchets, des associations « Pour une Tunisie propre » et « Embellir les villes de Denden et de Manouba et protéger le patrimoine », du bureau régional de l'Organisation de défense du consommateur, du groupe local des scouts tunisiens, du club des enfants itinérant ainsi que de la Fédération tunisienne des artisans et des petites et moyennes entreprises.

Présent à cette initiative, le gouverneur Mahmoud Chouaieb a salué l'engagement de la municipalité et a appelé les autres communes du gouvernorat à suivre cet exemple en mettant en place un programme annuel de propreté et d'entretien régulier des espaces verts.

Il a souligné l'importance du contrôle et du suivi quotidien de l'exécution des programmes environnementaux, appelant à lutter contre les comportements nuisibles à l'environnement et à la santé publique, ainsi qu'à intensifier les efforts de curage et de nettoyage des oueds, des canalisations et des ouvrages hydrauliques, en particulier durant cette période.