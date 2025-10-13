Tunisie: Près de 18 mille tonnes d'huile d'olive attendues à Monastir cette saison

12 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le volume de la production d'olive dans la région pour la saison 2025-2026, frôle les 90 mille tonnes d'olives, soit l'équivalent de 18,052 tonnes d'huile, selon les prévisions préliminaires du commissariat régional à l'agriculture à Monastir.

La superficie globale des oliviers à Monastir a atteint 64 mille hectares, soit l'équivalent de 74% de la superficie agricole globale du gouvernorat.

La récolte de la saison 2024 est estimée au cours de la dernière saison à 81,890 tonnes d'olives, soit l'équivalent de 16,400 tonnes d'huile.

Le nombre d'huileries dans la région est de l'ordre de 12, dont 86 ont été ouvertes depuis la saison écoulée (2024-205), avec une capacité de près de 1845 tonnes par jour

La région compte 5 décharges de margine avec une capacité d'accueille de près de 89 mille m3 à Bekalta, Menzel fersi, Menzel Kamel, Mesjed-Aïssa et Ouerdanine, dont deux décharges situées à Menzel Kamel et Mesjed-Aïssa ont atteint leur capacité maximale. La localité Oued El Jebs à Ouerdanine a été proposée pour créer une autre décharge.

