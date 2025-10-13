Tunisie: Les marges des promoteurs immobiliers ne dépassent pas 30 %, selon Mubawab

Le Directeur Général de Mubawab Tunisie, Anis Gharbi, a indiqué que la marge bénéficiaire des promoteurs immobiliers en Tunisie varie en moyenne entre 20 % et 25 %, et ne dépasse pas 30 % dans les cas les plus élevés.

Selon lui, l'achat d'un bien immobilier est devenu une mission de plus en plus difficile pour les Tunisiens, en raison de la hausse continue des prix. "Cette tendance s'explique notamment par la forte concentration de la demande dans la capitale et le Grand Tunis, la diminution du nombre de terrains disponibles dans ces zones, ainsi que par l'augmentation des taux d'intérêt sur les crédits bancaires", a-t-il expliqué, lors de son passage ce dimanche 12 octobre 2025 sur les ondes de Diwan Fm.

Face à cette situation, de nombreux citoyens se tournent vers la location, a précisé Gharbi, ajoutant que le loyer moyen dans la capitale se situe entre 980 et 2 100 dinars par mois au premier semestre 2025.

Concernant les prix de vente, le mètre carré varie fortement selon les régions, oscillant entre 2 780 et 5 490 dinars durant la même période, selon les données recueillies par Mubawab Tunisie.