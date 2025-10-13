Sénégal: Tournoi UFOA/A U17 - Le pays qualifié en demi-finale

Dakar — L'équipe nationale masculine U17 du Sénégal s'est qualifiée, dimanche, pour les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), grâce à sa victoire (1-0) sur la Mauritanie, en match comptant pour la troisième journée de la compétition qui se déroule à Bamako (Mali).

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 47e minute par Mamadou A. Diallo.

Avec ce succès, les Lionceaux terminent deuxièmes du groupe B, derrière la Guinée, victorieuse de la Sierra Leone (3-1).

En demi-finale, le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau, tandis que l'autre affiche opposera le Mali à la Guinée.

Le Sénégal est triple vainqueur (2018, 2021 et 2024) de ce tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations U17 prévue en 2026.