Sénégal: 'Octobre Rose ne doit pas être un rituel que l'on répète chaque année', selon la première dame Absa Faye

Dakar — "Octobre Rose ne doit pas être un rituel que l'on répète chaque année", a affirmé dimanche la Première dame, Absa Faye, appelant notamment les femmes à la vigilance, à l'unité, à la solidarité et à la vigilance dans la lutte contre les cancers.

"Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Il se prévient, se soigne et se surmonte si nous restons unis, informés et vigilants", a-t-elle déclaré dimanche, en prenant part à une marche solidaire contre le cancer du sein, à l'initiative de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).

Selon Mme Faye : "Chaque femme sauvée est le fruit d'une main tendue, d'un geste préventif ou d'une oreille attentive, relevant que la solidarité protège et la prévention sauve".

"La lutte contre le cancer concerne toutes les femmes, mais aussi les hommes, les institutions et chacun d'entre nous. Marchons ensemble, chaque jour, pour la prévention, la dignité et la vie", a encore fait observer la première dame.

Absa Faye a aussi salué le courage des patientes et le soutien des médecins, familles et associations, élicitant la DER/FJ pour cette mobilisation alliant "autonomisation et compassion".

"Nous marchons pour celles qui se battent, celles qui ont vécu et celles que nous portons dans nos coeurs. Nous marchons pour qu'aucune femme ne perde la vie faute d'un test, d'une écoute ou d'une main tendue", a exhorté la déléguée générale de DER/FJ.

Aida Mbodj a annoncé que dès janvier 2026, tout parcours d'accompagnement de la DER/FJ inclura un bilan de santé préventif et que des "coins roses" seront créés dans les bureaux régionaux et départementaux.

Ce dispositif devrait aider à "informer, écouter et orienter les femmes sur leur santé et leur bien-être", a-t-elle martelé.