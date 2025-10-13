Sénégal: Plaidoyer pour la levée de l'interdiction des véhicules de transport public de circuler la nuit

Kaolack — Le Regroupement des chauffeurs et transporteurs de la région de Kaolack, par la voix de son président Pape Babacar Ndour, a plaidé samedi, pour la levée de l'interdiction des véhicules de transport public de voyageurs de circuler sur les routes interurbaines la nuit sur toute l'étendue du territoire national.

"Nous demandons la levée de l'interdiction des véhicules de transport public de voyageurs de circuler la nuit sur toute l'étendue du territoire national, le renouvellement du parc automobile, la concurrence déloyale des transporteurs irréguliers", a-t-il notamment énuméré.

Il s'exprimait lors d'une assemblée générale tenue à la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Kaolack, en présence des délégués venus de toutes les régions du pays.

Venu représenter le ministère des Transports terrestres et aériens, Mandiaye Faye, directeur de la circulation routière, prévention et analyse des accidents à la Direction générale des transports routiers, a indiqué que l'Etat du Sénégal s'est engagé dans une "dynamique très claire".

"Nous avons reçu des instructions très claire du président de la République, notamment sur le renouvellement du parc automobile. Au niveau du ministère, un programme de renouvellement va bientôt être lancé avec le Fonds de développement des transports terrestres et la Direction des transports, qui nous permettra, d'ici quelques années, d'avoir un parc moderne qui répond au exigence et besoins de sénégalais", a assuré M. Faye.

Estimant que les gares routières sénégalaises, très vétustes, sont de moins en moins fréquentées par les voyageurs par rapport à l'offre de transport, l'idée pour les autorités compétentes c'est de les rebâtir et de les moderniser pour en faire des pôles d'échanges multimodaux (...), a-t-il avancé.

"Le système des transports sénégalais va connaitre, dans les années à venir, un changement profond avec des lignes interurbaines qui vont être lancées. Des réformes en profondeur qui vont nous permettre d'avoir un système organisé, moderne et sûr", a promis Mandiaye Faye.