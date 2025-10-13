Sénégal: Linguère - Les 300 meilleurs élèves de Yang Yang primés

Louga — Les 300 meilleurs élèves de l'arrondissement de Yang-Yang, dans la région de Louga (nord), ont été primés samedi, lors d'une cérémonie de remise de distinctions, a constaté l'APS.

"Au-delà d'une simple cérémonie de distinction, cet événement traduit notre foi profonde dans l'éducation comme levier majeur de la transformation nationale", a-t-il déclaré samedi le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui a présidé cette cérémonie à Mbeuleukhé, dans le département de Linguère.

M. Ndiaye a salué "l'engagement de la communauté éducative du Djolof", et a souligné que "c'est dans nos classes que se forge le Sénégal de demain, un Sénégal souverain et prospère".

"Le premier pilier de la transformation nationale repose sur le développement du capital humain", a-t-il rappelé, se félicitant des "bonnes perspectives" qui s'ouvrent pour l'année scolaire 2025-2026.

Le président de l'Assemblée nationale a félicité le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et son équipe pour "les efforts soutenus en faveur de la qualité de l'enseignement".

Il a annoncé "l'érection prochaine du district pédagogique de Dahra en Inspection de l'éducation et de la formation (IEF)", précisant que "le décret est déjà sur la table du président de la République pour signature".

De même, Malick Ndiaye a évoqué "la mise à disposition de 50 000 tables-bancs sur le territoire national et l'affectation prochaine de 5 000 enseignants issus de la FASTEF et des CRF" (Centre régionaux de formation.

Ces mesures, selon lui, "traduisent la volonté du gouvernement de garantir un accès équitable à une éducation publique de qualité, quelle que soit la localité".

Le président de l'Assemblée nationale a aussi annoncé "le lancement, lundi prochain, des assises départementales des daaras" (écoles coraniques) pour "mieux intégrer ces structures religieuses dans le système éducatif national".

Il a par ailleurs informé de la "pose prochaine de la première pierre du lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) du pôle centre à Niomré" et de celle de "l'Institut supérieur d'enseignement professionnel spécialisé dans les métiers agronomes et de la transformation industrielle au Centre de recherches zootechniques de Dahra".

Abordant les préoccupations du personnel enseignant, M. Ndiaye a indiqué que "le gouvernement a donné des instructions pour l'intégration des enseignants décisionnaires dans la fonction publique avant fin janvier 2026".

"C'est un engagement fort de reconnaissance aux enseignants pour leur dévouement au service de la nation", a-t-il déclaré, exhortant les enseignants à "assurer leur noble mission avec passion, rigueur et intelligence" et les parents à "accompagner leurs enfants avec confiance et engagement".

Le directeur des systèmes d'information de l'Assemblée nationale, Daouda Diaw, a pour sa part indiqué que "près de 300 élèves ont été récompensés" dans le cadre de cette 15e édition des journées dédiées à la jeunesse, à l'éducation et au sport.

Il a précisé que "les distinctions ont été élargies cette année aux collégiens de l'arrondissement de Yang-Yang" et que "le lycée El Hadj Daouda Dia de Mbeuleukhé a reçu une photocopieuse risographie de dernière génération".