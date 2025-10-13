Sénégal: 40 kits scolaires remis à des élèves de familles démunies

Bakel — Le service départemental de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Bakel (est), a remis des kits scolaires à 40 élèves dont la plupart sont issus de familles vulnérables, a constaté l'APS.

"Pour cette année, nous avons distribué 40 kits scolaires à des élèves dont la plupart sont des enfants vulnérables. On n'a voulu les appuyer en matériel éducatif pour soulager leurs parents", a déclaré samedi Abdou Akim Aïdara, éducateur spécialisé à L'AEMO de Bakel, lors de la cérémonie de remise des fournitures scolaires.

Ces élèves sont issus du préscolaire, d'écoles élémentaires et du moyen secondaire, a indiqué M. Aïdara.

Le nombre de bénéficiaires a été augmenté pour cette année en vue d'aider beaucoup d'élèves à débuter l'année scolaire et à les encourager à avoir de très bonnes notes en classes, a-t-il ajouté.

"L'année dernière nous avions distribué 25 kits, pour cette édition on a fait plus. Et pour cette année également, nous avons eu deux bénéficiaires qui sont en formation technique et professionnelle en électricité au niveau CFP2", a fait savoir Abdou Akim Aïdara.

Toutefois, M. Aïdara a révélé que l'AEMO de Bakel rencontre des difficultés pour mener à bien sa mission de protection de l'enfance et de suivi des élèves au niveau du département où des interventions sont faites presque chaque jour.

"Il manque à l'AEMO de Bakel des moyens de mobilité et un local. Dernièrement, le préfet Daouda Sène nous a octroyé un bâtiment et nous comptons sur la direction générale de la protection judiciaire et sociale pour le réhabiliter", a-t-il souhaité.