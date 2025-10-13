Sénégal: 100 millions FCFA investis dans le secteur de l'éducation

Ngoundiane — La mairie Ngoundiane, une commune du département de Thiès, a investi, cette année, quelque 100 millions de FCFA dans le secteur de l'éducation, a révélé, samedi, l'adjoint au maire Mbaye Sarr.

"Il y a un important investissement qui se fait à Ngoundiane dans le domaine de l'éducation", a fait savoir Mbaye Sarr, lors de la fête de l'excellence destinée à primer les meilleurs élèves de la commune, du CI à la terminale.

Selon lui, cette année, pas moins de "100 millions de francs" CFA ont été investis dans le domaine de l'éducation, dont "60 millions" pour le fonctionnement et l'investissement en termes de réfection et d'acquisition de tables-bancs, mais aussi en termes de construction de salles de classe, ainsi que pour l'ouverture d'un nouveau collège.

Selon M. Sarr, l'investissement consenti par la municipalité au profit de l'éducation, est "en train de payer", vu que "Ngoundiane se comporte très bien" en termes de résultats, tant au niveau départemental que régional, tous examens confondus, du primaire au secondaire.

"Pour tout cela, ces élèves méritent d'être félicités, encouragés, les enseignants méritent d'être encouragés, et les parents aussi doivent être sensibilisés, mis au fait de la réalité éducative, [afin de continuer] à encadrer les élèves", a ajouté Mbaye Sarr.

M. Sarr a noté que "plus de 300 élèves" issus des 22 écoles élémentaires, ainsi que des collèges et des lycées de la commune, ont été récompensés, lors de cette journée.