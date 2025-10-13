Ile Maurice: Une septuagénaire mortellement percutée par la voiture de son époux

12 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un accident tragique s'est produit dans la matinée du vendredi 10 octobre, à Roche Terre. Une habitante du village, âgée de 77 ans, a perdu la vie après avoir été percutée par la voiture conduite par son époux.

Le drame s'est déroulé aux alentours de 9 h 50, le long de School Lane. Balmick Bhatoohaul, 84 ans, retraité, procédait à une manoeuvre de recul avec sa voiture, lorsqu'il aurait accidentellement heurté son épouse, Rajwantee Bhatoohaul, qui se trouvait à l'extérieur, en train d'ouvrir le portail principal de leur domicile.

Sous l'impact, la septuagénaire est tombée sur la chaussée. Le véhicule a poursuivi sa course avant de finir sa trajectoire dans la cour d'une maison située en face. Une main courante située en bordure de route a également été endommagée.

Alertés, les secours du SAMU se sont rapidement rendus sur les lieux pour prendre en charge la victime, mais celle-ci a malheureusement succombé à ses blessures pendant son transfert vers l'hôpital. Le médecin de service a constaté son décès.

Le corps a alors été transporté à l'hôpital Dr A G Jeetoo, Port Louis où l'autopsie a été pratiquée dans l'après-midi. Le Dr Chamane, médecin légiste, a attribué la cause du décès à un «choc dû à de multiples blessures». Le corps de la défunte a ensuite été remis à ses proches pour les funérailles.

Ce drame a profondément bouleversé le voisinage de School Lane, où le couple Bhatoohaul était connu pour sa gentillesse. Le conducteur, indemne, a été entendu par la police de Goodlands. Après les premières constatations sur les lieux, il a été autorisé à rentrer chez lui, sous condition de demeurer disponible pour les besoins de l'enquête, placée sous la supervision de l'ASP Thakoor.

