Ile Maurice: Rajoelina en fuite vers Maurice ?

Une confusion totale règne à Madagascar après des informations signalant un jet privé sans plan de vol qui aurait tenté d'atterrir à Maurice samedi soir. L'appareil, repéré sur la plateforme Flightradar, a survolé à plusieurs reprises la zone entre La Réunion et Maurice avant de se diriger vers l'île.

Des rumeurs font état d'une possible fuite du président Andry Rajoelina. Aucune confirmation officielle n'a été donnée par les autorités mauriciennes.

Dans la soirée, la présidence malgache a publié un communiqué pour «couper court à la diffusion de fausses informations». Elle affirme que le président se trouve «toujours sur le territoire national» et qu'il «continuera d'assurer la direction des affaires nationales en collaboration avec le Premier ministre».

Plus tôt, des sources sécuritaires ont indiqué que le chef de l'État et ses gardes du corps s'étaient barricadés dans un bâtiment à Antananarivo après une mutinerie d'officiers de l'armée le 11 octobre.

La situation reste volatile et confuse dans la capitale malgache. L'express et ses correspondants à Tana suivent la situation de près...