Ile Maurice: Rajoelina en fuite vers Maurice ?

12 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Une confusion totale règne à Madagascar après des informations signalant un jet privé sans plan de vol qui aurait tenté d'atterrir à Maurice samedi soir. L'appareil, repéré sur la plateforme Flightradar, a survolé à plusieurs reprises la zone entre La Réunion et Maurice avant de se diriger vers l'île.

Des rumeurs font état d'une possible fuite du président Andry Rajoelina. Aucune confirmation officielle n'a été donnée par les autorités mauriciennes.

Dans la soirée, la présidence malgache a publié un communiqué pour «couper court à la diffusion de fausses informations». Elle affirme que le président se trouve «toujours sur le territoire national» et qu'il «continuera d'assurer la direction des affaires nationales en collaboration avec le Premier ministre».

Plus tôt, des sources sécuritaires ont indiqué que le chef de l'État et ses gardes du corps s'étaient barricadés dans un bâtiment à Antananarivo après une mutinerie d'officiers de l'armée le 11 octobre.

La situation reste volatile et confuse dans la capitale malgache. L'express et ses correspondants à Tana suivent la situation de près...

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.