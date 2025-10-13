Ile Maurice: Un motocycliste grièvement blessé dans une collision

Un jeune motocycliste de 23 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route survenu le vendredi 10 octobre, à Coromandel. Le drame s'est produit aux alentours de 10 h 55 sur la route Royale, près du commerce Yoyo Snack.

Selon les premiers éléments de l'enquête policière, l'accident a impliqué une voiture et une motocyclette. Les deux véhicules circulaient en direction de Beau-Bassin lorsque la conductrice de la voiture aurait mis son clignotant pour tourner à droite. La moto, qui tentait alors de dépasser, serait entrée en collision avec le véhicule.

Sous la violence de l'impact, le jeune conducteur de la moto a été projeté au sol et a subi de graves blessures. Il a été pris en charge par le SAMU avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port Louis, où il a été admis en unité de soins intensifs. Son état de santé est jugé préoccupant et il reste sous observation médicale.

Les deux véhicules ont été endommagés et remorqués jusqu'au poste de police de Coromandel pour les besoins de l'enquête. Des relevés de mesures ont été effectués sur les lieux en présence de la conductrice. Les tests d'alcoolémie pratiqués sur les deux protagonistes se sont révélés négatifs.