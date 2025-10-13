Ile Maurice: Dame Nature sourit, le soleil au rendez-vous

Un vent léger à modéré souffle actuellement sur notre région, favorisant un temps globalement stable. C'est ce qu'indique le communiqué de la station météorologique de Vacoas émis à 4 h 30 ce dimanche 12 octobre.

Le temps sera essentiellement beau ce matin et au cours de la journée. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés Celsius sur le plateau central et entre 27 et 31 degrés Celsius dans les régions côtières.

Cette nuit, le ciel sera mi-couvert avec quelques ondées isolées sur les hauteurs. La température minimale variera entre 15 et 18 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 19 et 22 degrés Celsius sur le littoral.

Le vent soufflera de l'est-sud-est à une vitesse de 10 à 20 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres 50. Toutefois, l'état de la haute mer s'améliorera graduellement dans l'après-midi. Les sorties en haute mer sont déconseillées ce matin.