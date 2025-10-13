Togo: Les Travailleurs Sociaux Hospitaliers du Togo ont leur creuset - L'ANATRASH

Il a pour nom l'ANATRASH. L'Association Nationale des Travailleurs Sociaux du Togo a été porté sur les fonts baptismaux le Samedi 11 Octobre 2025. Ce fut au cours d'une Assemblée générale constitutive tenue à Lomé et qui a connu la participation des membres fondateurs venus de toutes les régions du pays.

Au terme des travaux, c'est le camarade Kodjo Dela-Dem Ahonto du CHR de Tsévié qui a été porté à la tête de cette organisation professionnelle. Il doit diriger un bureau de neuf membres dont six ont été élus au cours des travaux alors que les trois conseillers doivent être nommés par le président.

Dans son mot de premier président élu de cette association, qui regroupe des travailleurs sociaux hospitaliers relevant du ministère de la Santé, il n'a pas caché son enthousiasme à défendre la cause de ses pairs. « Je m'engage à travailler avec dévouement et intégrité pour les causes de notre noble profession, sinon relever les grands défis qui nous attendent », a-t-il déclaré. Il est revenu sur les différentes missions que l'ANATRASH s'est assignées. Il s'agit entre autres de « valoriser le travail social hospitalier auprès du grand public, du monde politique et au sein même de l'institution hospitalière », « défendre la profession », « poursuivre la promotion d'une approche centrée sur l'humain et le bien-être des patients », et enfin, « s'impliquer dans les consultations politiques pour faire entendre la voix des travailleurs sociaux hospitaliers et défendre leurs intérêts ». Autres combats à mener par M. Ahonto et ses pairs, ce sont ceux de l' « amélioration des conditions de travail » et « le renforcement de la collaboration entre les TSH ».

L'élu a promis oeuvrer avec tous les acteurs pour atteindre ces objectifs. Invitation est donc lancée aux différents acteurs pour une active participation aux activités de l'Association qui vient de voir le jour, au terme de plusieurs semaines voire mois de tractations.

Représentée à cette AGC, le PDS Togo (Professionnels pour le Développement Social) a manifesté sa disponibilité à travailler ensemble avec l'ANATRASH pour la mise en place rapide de la Plateforme nationale des travailleurs sociaux du Togo.

Voici le bureau de l'ANATRASH (sans les Conseillers)

Président : M. AHONTO Kodjo Dela-Dem (CHR Tsevié)

Vice-Prdt : M. AGBODEMEGBE Kossi (CHU Kara)

SECRÉTAIRE GRL : M. EYOE K. Joseph (CHP Tohoun)

SEC. GRL. ADJT : M. BATCHABANI Kpatcha (CHR Dapaong)

TRÉSORIERE GRLE : Mme TCHASSOUA Pidenam Charité (Hôpital de Bè)

TRES. GRLE ADJTE : Mme N'ZONOU Baring B. (CHP Bassar)