Tunisie: Bou Salem - Le corps de la femme emportée par les crues retrouvé ce lundi matin

13 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le corps de la femme, née en 1969, emportée dimanche soir par les crues de l'oued Dzira, a été retrouvé lundi matin près du complexe agricole El Koudia, dans la délégation de Bou Salem (gouvernorat de Jendouba), au niveau des travaux d'installation d'un ouvrage hydraulique.

Les équipes de la protection civile, appuyées par des ouvriers forestiers et des volontaires du douar Essaki (localité d'El Koudia), ont repris les recherches dès les premières heures de la matinée. La force du courant et l'obscurité avaient, la veille, empêché les secours de localiser la victime.

Selon les premières informations, la femme aurait tenté de sauver ses quatre brebis avant d'être emportée par les eaux en crue, qui coulaient à une vitesse inhabituelle. La localité d'El Koudia avait été touchée, dimanche soir, par des inondations causées par des pluies torrentielles tombées sur le mont Kraâ, dans la délégation de Tébar.

Lire l'article original sur La Presse.

