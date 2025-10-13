Afrique: Selon la directrice de l'OMS en Tunisie, 45 % des enfants de moins de 12 ans ont touché à la cigarette au moins une fois

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé la campagne nationale « Sport sans tabac » en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans le but de renforcer la sensibilisation aux dangers du tabagisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de « l'Initiative de gouvernance urbaine pour la santé et le bien-être » et en application de l'accord-cadre visant à élaborer un plan d'action de lutte contre le tabac.

Invitée aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025, à l'émission Youm Saïd sur la Radio Nationale, la Directrice du bureau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie, Olfa Saïdi, a alerté sur la dangerosité du tabagisme pour la santé humaine, soulignant que le monde enregistre chaque année 8 millions de décès dus à des maladies liées au tabac, dont un million de personnes affectées par le tabagisme passif.

La campagne se concentre sur la sensibilisation aux dangers du tabac et l'encouragement à la pratique du sport comme moyen préventif pour promouvoir l'activité physique et la qualité de vie, en plus de soutenir les jeunes à réduire leur consommation de tabac.

La campagne comprend également l'organisation de journées de sensibilisation ouvertes dans les centres sportifs et les délégations régionales. Celles-ci incluent des démonstrations sportives, des examens médicaux gratuits et des ateliers de sensibilisation dans les lycées sportifs. Des vidéos de sensibilisation seront également diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux avec la participation d'athlètes de renom, de médecins, de spécialistes en santé publique et d'entraîneurs, afin d'expliquer les bénéfices immédiats de l'arrêt du tabac.

Olfa Saïdi a expliqué que 22,8 % des adolescents tunisiens âgés de 13 à 15 ans (30 % de garçons et 15 % de filles) consomment des produits du tabac, tandis que 45 % des enfants de moins de 12 ans ont déjà essayé de fumer, ne serait-ce qu'une seule fois. Elle a insisté sur la nécessité de réviser les lois pour interdire la vente de tabac aux enfants.

Elle a ajouté que le tabagisme cause 65 000 décès d'enfants chaque année dans le monde, un cinquième de ces décès étant dû au tabagisme passif, affirmant que la campagne vise à protéger les enfants et les jeunes contre ce fléau sanitaire dangereux.