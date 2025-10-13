Tunisie: Le pays accueillera le deuxième Forum méditerranéen sur l'IA en novembre prochain

La capitale tunisienne s'apprête à accueillir la deuxième édition du Forum Méditerranéen sur l'Intelligence Artificielle, les 20 et 21 novembre 2025, à la Cité de la Culture, avec la participation de plus de 600 acteurs du domaine de l'IA des deux rives de la Méditerranée.

Ce Forum fait suite au succès de la première édition organisée à Marseille, en France, et s'inscrit dans le contexte de la préparation du Sommet de l'Action pour l'Intelligence Artificielle, et seulement trois mois après l'adoption par les Nations Unies d'une résolution historique sur la gouvernance internationale de l'Intelligence Artificielle.

Cet événement international se tiendra sous l'égide du Ministère des Technologies de la Communication et du Ministère français de l'Europe et des Affaires Étrangères, avec une participation de haut niveau de personnalités internationales, de représentants d'organisations, d'entreprises et d'entités gouvernementales.

Le Forum vise à renforcer la coopération entre les pays méditerranéens et à explorer les moyens d'exploiter l'Intelligence Artificielle pour relever les défis communs dans la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les activités du Forum s'articuleront autour d'un thème général : « Quelles solutions l'Intelligence Artificielle peut-elle apporter pour faire face aux grands défis de la région méditerranéenne ? »

Ce thème général sera abordé à travers plusieurs sujets clés, dont notamment : le changement climatique... la gestion des risques naturels, la sécurité et le stress hydriques, la transition énergétique, l'agriculture et l'alimentation... le développement de systèmes alimentaires durables, la santé mondiale, ainsi que l'éducation et la formation, outre le thème de la culture et des données... la diversité culturelle, le multilinguisme et les données ouvertes.

Les sujets de la gouvernance et de l'éthique... l'éthique de l'Intelligence Artificielle et la gouvernance internationale, ainsi que le thème du financement... les moyens de financer les projets d'Intelligence Artificielle dans la région méditerranéenne, seront également étudiés.

Le programme devrait inclure des sessions plénières présentées par des experts et des personnalités influentes dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, ainsi que des tables rondes, des ateliers interactifs, des présentations de projets de start-up, et des rencontres bilatérales et institutionnelles visant à encourager la coopération et l'investissement.