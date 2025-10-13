Tunisie: L'ailier dribbleur des Aigles de Carthage - Elias Saâd, le booster offensif

A le voir empiler les buts, en attendant d'autres face aux grandes nations du football, on ne peut que relever son investissement et sa détermination en sélection. Elias Saâd a ainsi donné une nouvelle dimension au jeu d'attaque de l'équipe de Tunisie.

L'ascension d'Elias Saâd, ailier gauche international tunisien, est un parfait exemple de persévérance et de talent récompensé. Né à Hambourg (le 27 décembre 1999), le joueur de 25 ans est non seulement un atout majeur du FC Augsbourg en Bundesliga, mais il est surtout devenu un élément essentiel et décisif de l'équipe nationale tunisienne.

Le chemin d'Elias Saâd vers l'élite allemande fut graduel. Après avoir évolué dans des divisions inférieures, notamment au HSV Barmbek-Uhlenhorst (D5) et à l'Eintracht Norderstedt (quatrième division), où il a attiré l'attention en marquant 18 buts en 38 matchs entre 2021 et 2023, il signe au FC St Pauli en décembre 2022.

Saâd s'impose rapidement, contribuant activement à la montée du club en Bundesliga lors de la saison 2023-2024. Il y inscrit sept buts et délivre deux passes décisives en trente matchs de championnat. Fort de cette réussite, il franchit un nouveau palier en restant en Bundesliga, rejoignant le FC Augsbourg le 26 juin 2025 avec un contrat courant jusqu'en juin 2029.

Un impact immédiat

Bien qu'ayant été brièvement international allemand l'année 2019 en Futsal, Elias Saâd a fait le choix de représenter la Tunisie, avec une première convocation en août 2023. Malgré un nombre de sélections encore limité, comptant 6 capes et 3 buts marqués en compétition officielle, son impact a été immédiat, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Un 1er but contre le Liberia lors de la victoire (3-0) de la Tunisie et une bonne performance contre Sao Tomé l'a propulsé au premier plan. Lors de l'éclatante victoire 6-0 de la Tunisie contre Sao Tomé-et-Principe, Elias Saâd a ainsi inscrit un doublé. Ces performances offensives confirment son statut de joueur clé pour les prochaines échéances internationales des Aigles de Carthage.

Aisance balle au pied

Elias Saâd est reconnu pour son profil de joueur créatif et dribbleur. Il combine des qualités techniques indéniables avec un grand mouvement vers le but. Il est décrit comme un ailier rusé et impressionne par son agilité et son aisance balle au pied. Sa capacité à réaliser des dribbles à chaque match est un indicateur de son potentiel à déstabiliser les défenses adverses.

A seulement 25 ans, Elias Saâd représente l'avenir proche du football tunisien, incarnant la promesse de buts et de spectacle tant en Allemagne qu'avec les Aigles de Carthage.